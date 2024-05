ATENE, 9mila viola tra voli e traghetti: tante le iniziative

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Saranno almeno 9mila i tifosi della Fiorentina ad Atene per la finale di Conference League. Lo riporta il Corriere Fiorentino, sottolineando che domani alle 17 si chiuderanno le prenotazioni. Una volta raggiunta la quota di 8mila nei giorni scorsi, l’organizzazione della tifoseria ha allestito dei voli charter, almeno 12, ma c’è anche chi sta programmando tratte alternative. Complici i costi dei voli di linea molti stanno progettando di arrivare ad Atene con itinerari diversi, affrontando quasi 1.500 chilometri su quattro ruote e imbarcandosi tra Ancona o Brindisi per poi proseguire da Igoumenitsa o Patrasso, o volando su altri aeroporti greci o in Albania.

Per entrare allo stadio servirà, oltre che il biglietto, un documento d’identità, mentre altri controlli saranno in atto nell’area circostante lo stadio nel quale saranno ammesse solo maglie con i colori di Olympiacos e Fiorentina. Vietate le borse di dimensioni superiori al formato A4, come i caschi da motociclista e le macchine fotografiche professionali, dentro l’impianto vigerà il divieto di fumo e non saranno ammesse bottiglie d’acqua visto che non mancheranno le aree di vendita di cibo e bevande insieme al merchandising ufficiale. Quanto a striscioni o bandiere dovranno essere di massimo 2 metri per 1,5 e aste portabandiera di massimo 1 metro di lunghezza e 1 centimetro di diametro. Mentre nella zona del Pireo, dove sarà allestita la fan zone dei tifosi dell’Olympiakos, saranno presenti i maxischermi per chi è rimasto senza biglietto, i tifosi della Fiorentina si ritroveranno a nord, a una decina di chilometri dal centro, presso l’Athens Olympic Sport Complex (Oaka), il principale complesso olimpico della capitale ellenica che comprende alcuni tra i più importanti impianti sportivi cittadini.