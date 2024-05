NAZIONE, Atene: si va verso il tutto esaurito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato questa mattina da La Nazione, fino a martedì pomeriggio alle 17 chi vuole potrà acquistare un biglietto per la finale di Atene. Poi la Fiorentina bloccherà l'invio dei codici da trasformare in biglietto il giorno della partita sul sito della UEFA. A quasi tre giorni dal termine della vendita i biglietti rimasti sono circa un migliaio. Già 8.000 infatti, come riportato ieri sera da FirenzeViola.it(QUI la notizia), sono i codici che il club viola ha già inviato ai propri tifosi. Non è utopia quindi pensare ad un sold out del settore riservato ai sostenitori gigliati.

Sold out solamente a tinte viola perché, nonostante le voci degli ultimi giorni, la UEFA ha bloccato le nuove emissioni di InViola Gold per i cittadini di Grecia e Cipro. Questo per scongiurare la presenza di tifosi dell'Olympiacos, ma anche di AEK o Panathinaikos, nel settore riservato ai fiorentini. Da Firenze i tifosi si stanno organizzando in vari modi per arrivare nella capitale ellenica. Oltre ai vari charter c'è chi ha deciso di volare su Tirana per poi giungere in Grecia e chi ha deciso di prendere il traghetto da Ancona o Brindisi. Infine per chi rimane in città, dovrebbe essere aperto, aspettando tutti i permessi necessari, lo stadio Artemio Franchi. Questa volta con 5 maxischermi rispetto ai soli tre della finale precedente contro il West Ham.