FIORENTINA, Viola 2 a Cagliari. A riposo Nico?

Come scritto questa mattina sulle colonne del quotidiano La Nazione, Vincenzo Italiano, nonostante non siano arrivati i tre punti, ha concesso il weekend libero ai suoi ragazzi dopo la partita contro il Napoli. Da lunedì poi la formazione gigliata tornerà ad allenarsi al Viola Park per preparare la sfida contro il Cagliari. Un match, quello della Unipol Domus Arena, che ancora non si sa quando verrà giocato. Al momento la soluzione più plausibile è che il match si possa disputare venerdì sera per lasciare più giorni ai viola per preparare la sfida di Atene. Vedremo se il Cagliari arriverà già salvo alla sfida contro i viola, ma in ogni caso Vincenzo Italiano sembrerebbe orientato a schierare la cosiddetta Fiorentina 2. Addirittura ad alcuni tra i calciatori più importanti potrebbe anche essere risparmiata la trasferta. Tra questi ci potrebbe essere anche Nico Gonzalez che per i viola sarà fondamentale avere al 100% contro l'Olympiacos.

La probabile formazione dovrebbe essere composta da Kayode, Ranieri, uno tra Quarta e Milenkovic e Parisi in difesa. Duncan e Mandragora in mediana, con Barak, Ikoné e Castrovilli sulla linea di trequarti. Il dubbio principale sia per Cagliari che per Atene riguarda il numero 9 con Belotti non al meglio e Nzola in forte crescita, con la carta Kouame da non scartare.