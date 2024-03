COLLOVATI A RFV, Panchina viola? Niente scommesse

FirenzeViola.it

Fulvio Collovati ha parlato a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', commentando il probabile addio di Italiano a fine stagione e tutti i nomi per la panchina viola: "Ricordo che a Genova Osvaldo Bagnoli alla Sampdoria a febbraio ci comunicò quattro mesi prima che andava all'Inter e inconsciamente la squadra mollò. Io non avrei fatto quelle dichiarazioni perché in Italia forse non siamo pronti a questo tipo di situazioni perché partono subito le voci sugli altri club... Per Italiano è già partito l'accostamento al Napoli".

Un giudizio sull'esperienza di Italiano a Firenze?

"Positivo. Poi non so cosa si aspettava la società e Commisso, ma negli anni si è rinunciato a grandi giocatori. Certo, se guardi al Bologna di Thiago Motta storci un po' la bocca ma non bisognerebbe mai guardare agli altri. La Fiorentina ha fatto cose buone soprattutto nelle coppe, ma la questione è che è finito un ciclo per Italiano alla Fiorentina e non è solo in viola che è così. Anche in altri club".

De Rossi e gli altri nomi?

"Due considerazioni: intanto bisogna vedere se De Rossi andrà via dalla Roma, perché secondo me resterà in giallorosso. Poi va visto che scelte prenderà il mio amico Pradè. Tecnici giovani ce ne sono e il prossimo anno ci sarà un grande movimento di allenatori. Però ascoltatemi bene: secondo me la Fiorentina non deve prendere scommesse. Deve fare una scelta di qualcuno che abbia esperienza. Penso a Farioli per esempio, che in Francia sta facendo molto bene ma in Italia avrebbe altre difficoltà. Palladino o Gilardino potrebbero essere nomi da Fiorentina ma io andrei su Sarri".

