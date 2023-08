VIOLA, Oggi con l'OFI Creta prove generali per Genova

© foto di pietro.lazzerini

Dopo l’amichevole di ieri contro il Sestri Levante, la Fiorentina torna di nuovo in campo questa sera, sempre alle ore 20, contro i greci dell’OFI Creta. Una sfida amichevole, che vedrà con ogni probabilità Italiano impiegare chi ieri è rimasto più a riposo (tra tutti Nzola, entrato in campo per pochi minuti). Possibile, inoltre, che scenda in campo un prototipo della formazione che affronterà il Genoa tra una settimana. I tifosi presenti al Franchi inoltre non vedranno l’ora di vedere gli altri nuovi arrivati come Yerry Mina e Oliver Christensen, ma, oltre a ciò, sono tutti in fibrillazione per Lucas Beltran.

L’attaccante argentino ovviamente non giocherà questa sera, ma c’è l’idea di presentarlo al popolo viola prima dell’amichevole per dargli un assaggio di quella che sarà la sua casa per i prossimi mesi. Difficile anche ipotizzare ad oggi se giocherà a Genova contro i rossoblù, ma l’idea di avere con sé un attaccante pronti come Nzola o Jovic non desta preoccupazioni nella testa di Vincenzo Italiano.

Da ricordare inoltre che alla prima giornata mancherà per squalifica anche Christian Kouame, sempre al centro di voci di mercato, ma sempre impiegato dal mister in queste amichevoli. Per il Genoa invece saranno assenti per lo stesso motivo Sabelli e Strootman e sono da monitorare altri giocatori a causa di alcuni acciacchi fisici riscontrati prima della partita di ieri contro il Modena (Bani e Martinez su tutti).