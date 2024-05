TOP FV, Col Brugge Dodo la spunta su Kouamé. Terzo Beltran

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stata una battaglia testa a testa a suon di voti, ma alla fine è Dodo ad avere la meglio. Con il 41,74% dei voti il terzino brasiliano ha vinto il consueto sondaggio di FirenzeViola.it in cui si chiede ai nostri lettori il loro Man of the Match della partita pareggiata dalla Fiorentina per 1-1 contro il Club Brugge. Dietro di lui, per una manciata di voti, Christian Kouamé, che si è fermato al 39,14%. Al terzo gradino del podio, infine, si è posizionato l'autore del rigore che ha portato i viola in finale Lucas Beltran. Questa la classifica nello specifico:

Premio Top FV per Club Brugge-Fiorentina

1. Dodo - 41,74% (867 voti)

2. Kouamé - 39,14% (814 voti)

3. Beltran - 8,47% (176 voti)