TOP FV, Chi il miglior viola in Fiorentina-Braga 3-2?

La Fiorentina vince in rimonta contro lo Sporting Braga e stacca il pass per gli ottavi di Conference League: i viola passano non senza qualche patema di troppo il playoff di Conference League e fanno due su due contro i portoghesi. Tanti temi e protagonisti nella notte del Franchi, su FirenzeViola.it vi chiediamo come sempre di scegliere l'MVP della sfida di Conference: chi è stato il miglior viola in Fiorentina-Braga 3-2?

