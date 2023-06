PISTA DIA, Né Sottil né Cabral convinti della Salernitana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Tra gli articoli più leggi oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello relativo all'operazione Boulaye Dia, che potrebbe portare uno tra Arthur Cabral e Riccardo Sottil a giocare alla Salernitana. Solo che nessuno dei due giocatori viola pare convinto ad accettare l'offerta dei granata: Cabral, sul mercato più per ragionamenti economici che non tecnici rispetto a Jovic, non è convinto di accettare la destinazione Salernitana. Il brasiliano, più volte l'ha fatto vedere, è forte di spirito e crede di poter continuare a incidere a Firenze. Discorso simile per Sottil: l'esterno cresciuto in casa si sta godendo le vacanze ma sa che su di lui ci sono già movimenti. La possibilità di essere allenato da un estroso del calcio offensivo come Sousa affascina, ma chi lo conosce lo descrive come non proprio convinto fino in fondo di andarsene.

