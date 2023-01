PER ITALIANO SCELTE OBBLIGATE. TORNANO IGOR-MILENKOVIC

Scelte abbastanza obbligate per Vincenzo Italiano in vista della partita contro la Roma. Le assenze di Sottil, Saponara, Cabral, Quarta e Mandragora lasciano poco spazio alle alternative e costringono il tecnico a cambiare molto poco rispetto a quanto visto con la Sampdoria.

Il ritorno di Terracciano dà qualche certezza in più in porta, con Dodo e Biraghi che agiranno sulle fasce. In difesa spazio ancora alla coppia centrale di inizio stagione: giocherà Igor al fianco di Milenkovic. A centrocampo qualche dubbio in più ma Duncan e Amrabat sono in vantaggio su Bianco.

Così come in attacco dovrebbero essere Ikoné, Bonaventura e Kouame a stare dietro a Jovic. L'unico dubbio è legato all'eventuale inserimento di Barak nello scacchiere ma al momento Bonaventura, fresco di rinnovo e riposatosi per buona parte in settimana, è in netto vantaggio.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Jovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham