NZOLA, Situazione da risolvere. Intanto non incide

M'Bala Nzola si trova in una situazione piuttosto ingarbugliata tra Fiorentina e Coppa d'Africa. Perché la sua avventura con la maglia viola, iniziata tra la fiducia e la stima di chi lo ha voluto fortemente, stenta ancora a decollare e anche con il Monza ha timbrato visita, ma soprattutto perché nel giro di una settimana dovrà chiarire la sua posizione in merito alla convocazione dell'Angola alla quale ancora non ha risposto.

I numeri in stagione lo vedono protagonista di 24 partite tra campionato e coppe per 1327 minuti, ma con solo due gol all'attivo (uno a partita finita col Cagliari e l'altro su rigore contro il Cukaricki): decisamente troppo poco per chi era arrivato a Firenze con la necessità di essere pronto subito così da poter aspettare Beltran. Tant'è che anche Italiano sembra abbastanza in difficoltà nella sua gestione, tra la voglia di dargli ancora fiducia e la pazienza che comincia a finire. L'infortunio di Beltran potrebbe dargli una nuova chance, ma se non "comincerà a pedalare", citando Italiano, saranno guai.

In tutto questo si inserisce anche il caso internazionale con l'Angola: la Nazionale lo aspetta dai primi di gennaio per iniziare la preparazione in vista della Coppa d'Africa, lui invece ha fatto capire che non vuole rispondere alla convocazione per restare a Firenze e continuare a lavorare al Viola Park. Una situazione non semplice però perché senza una valida giustificazione rischia una squalifica da parte della federazione africana per il periodo in cui si svolgerà il torneo. Le parti sono al lavoro per trovare un compromesso ma anche qui, il tempo stringe.