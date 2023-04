LO STOP E GLI ZERO MINUTI DI APRILE: TERZIC SCALDA I MOTORI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Da quando ha rimediato l’infortunio agli adduttori il 27 febbraio contro l’Hellas Verona, Aleksa Terzic non è ancora sceso in campo neanche un minuto. Nonostante il laterale serbo sia regolarmente tra i convocati dalla sfida contro l’Inter, sia con i nerazzurri, che con Cremonese, Spezia e Lech Poznan, il padrone della fascia sinistra è sempre stato Cristiano Biraghi. Nelle ultime uscite il capitano Viola ha alzato il livello delle prestazioni, ma, oltre a ciò, l’ex Stella Rossa doveva ritrovare la giusta condizione dopo lo stop di quasi un mese.

Adesso Terzic ha lasciato definitivamente l’infortunio alle spalle e scalda i motori in vista del trittico Atalanta-Lech Poznan-Monza (a cui si aggiunge inevitabilmente il ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese). Ad oggi è impensabile che Biraghi possa giocarle tutte e 4, e già a partire dalla sfida di domani è ipotizzabile che Italiano voglia ridare qualche minuto in campo al terzino sinistro serbo. In caso contrario è quasi scontato che ciò avverrà contro i polacchi giovedì, in virtù di un risultato che permette un po’ di cambi.

Quanto alla questione rinnovo, il contratto del numero 15 viola è in scadenza nel 2024, ma per prolungare il discorso di qualche anno vorrebbe la garanzia di giocare più minuti. Ad oggi in questa stagione ha raccolto 22 presenze totali tra tutte le competizioni, per un complessivo di 1132 minuti. Saranno sufficienti per prolungare il suo matrimonio in viola? Questione rimandata a giugno.