ITALIANO E I DUBBI IN DIFESA: IN POLE CON MILENKOVIC C'È QUARTA

La sensazione è che alla fine Vincenzo Italiano, per trovare il giusto partner in difesa al fianco di Nikola Milenkovic, sarà obbligato a mettere in pratica il ben noto gioco delle tre carte. Allo stato attuale infatti sia Igor che Martinez Quarta e Ranieri sembrano avere le stesse chances di essere titolari al fianco del serbo domani sera al St. Jakob-Park di Basilea per una gara che da sola vale (quasi) una stagione. Una scelta di per sé non facile, specie perché l'apporto del reparto difensivo sarà mai così importante per provare a portare a casa la finale di Praga. Se infatti il compito di Cabral e compagni - ormai ci sono pochi dubbi che toccherà ancora una volta al brasiliano partire dal 1' - sarà quello di azzerare il prima possibile il divario di un gol che dura da sei giorni tra le due formazioni, nel blocco arretrato l'imperativo sarà quello, chiaramente, di non prendere gol.

Una richiesta non certo facile e questo per tre motivi: perché il Basilea, in nove delle ultime dieci partite di Conference, ha segnato almeno due reti a partita, perché la tattica dei viola (che certamente si butteranno all'attacco alla ricerca del vantaggio nei primi minuti di gara) lascerà in difesa una serie di praterie e poi perché, numeri alla mano, la Fiorentina nelle ultime quattro partite europee ha sempre subito almeno un gol. Persino al cospetto di formazioni sulla carta molto abbordabili. L'ultima volta che Biraghi e compagni hanno chiuso con un clean sheet è stato il 9 marzo, in occasione del successo agli ottavi di finale contro il Sivasspor al Franchi per 1-0. Da quella data il bilancio parla di 6 centri incassati in 360'. Servirà ben altro spirito, dunque, per uscire indenni dal catino infuocato sul Reno, dove sono attesi oltre 30mila spettatori (tra i quali, però, almeno 2mila in arrivo da Firenze).

Ma qual è al momento il bollettino delle gerarchie difensive? Detto dell'inamovibile Milenkovic, che tornerà titolare dopo la squalifica nel turno d'andata, al momento il giocatore che sembra avere più le carte in regola per partire dal 1' è Martinez Quarta. Questo in virtù di due motivi: la velocità in fase di ripiegamento e la capacità di saper impostare il gioco dal basso in situazioni di necessità. Il Basilea che affronterà domani i viola si annuncia essere una squadra blindatissima in difesa e potrebbe servire dunque una testa pensante in più per manovrare il gioco.