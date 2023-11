ITALIA, Spalletti chiama Lazzari. Cambiaso per ora resta

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuel Lazzari verrà convocato da Luciano Spalletti in Nazionale. Il terzino della Lazio riceverà la chiamata per far fronte ai tanti infortuni che hanno falcidiato la lista dei convocati del commissario tecnico, soprattutto per la sostituzione di Davide Calabria, che dopo lo stop nella gara del Milan contro il Lecce di sabato, non ha risposto alla convocazione.

Andrea Cambiaso, anche lui acciaccato (ha una caviglia gonfia), per il momento resta a Coverciano e nelle prossime 48 ore si valuterà il recupero. Nella prima partita con la Macedonia il capitolo difesa resta delicato, anche perché è squalificato Di Lorenzo. Il ct ha deciso di chiamare così Lazzari per far fronte a questa emergenza. Di conseguenza difficilmente vedremo una chiamata in extremis per Biraghi, visto che Spalletti ha preferito chiamare un terzino destro di ruolo.