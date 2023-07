IKONÈ E DUNCAN RISPONDONO PRESENTI: SEGNALI A ITALIANO

FirenzeViola.it

Finsice con il risultato di 3-0 l'amichevole al Viola Park tra Fiorentina e Catanzaro. Una partita a due facce, corrispondenti ai due tempi. Nel primo la partita ha avuto un ritmo molto lento, con poche occasioni e pochissimi spunti da parte dei singoli, mentre nel secondo, soprattutto con l'ingresso in campo di Jonathan Ikoné, è cambiata l'inerzia del match.

Proprio il francese ha portato avanti i Viola con un gol che in qualche modo manda dei segnali importanti a Italiano e alla dirigenza Viola. L'esterno della Fiorentina, infatti, nelle ultime settimane, è stato accostato anche ad altre squadre, in particolare arabe. Questo gol, accompagnato da una buona prestazione è un messaggio importante anche per il popolo fiorentino: il francese vuole ancora essere un elemento importante per questa Fiorentina. Bene anche Duncan, rimasto spesso ai margini nell'ultima stagione. Il giocatore ghanese ha infatti offerto uno splendido assist proprio a Ikone che non ha sbagliato davanti al portiere.

Ovviamente ogni giudizio è rimandato all'inizio di stagione, ma queste amichevoli servono anche a certi giocatori, come i sopracitati, a ritrovare fiducia e a mettersi in mostra davanti al proprio allenatore