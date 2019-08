HANCKO, Colloquio degli agenti finito: nessuna novità

Si è da poco concluso il colloquio tra Daniele Pradè, ds della Fiorentina, e gli agenti di David Hancko. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it i componenti della FairSport, hanno velocemente abbandonato il Centro Sportivo facendo intendere che ancora per il loro assistito non c'è niente di ufficiale. Lo slovacco non rientra nei piani di Montella e resta comunque in uscita.