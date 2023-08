GENOA-FIORENTINA 1-4: Rivivi il live di FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

94' - FINISCE QUI!!! La Fiorentina vince 4-1 a Genova contro i rossoblù nella prima partita di campionato. Show viola per tutto il primo tempo poi nella ripresa concede qualcosa ma, a parte il gol di Biraschi, poi controlla il risultato e finisce 4-1 in una serata perfetta in cui hanno debuttato anche i nuovi acquisti! La nostra cronaca finisce qui, grazie di essere stati con Firenzeviola e a giovedì per la prima gara europea! Buona serata!

94' - Ranieri la mette dentro ma sbroglia Ragusin. Il Genoa riparte con Ekuban ma l'azione non va a buon fine.

92' - OCCASIONE GENOA! Gudmundsson dalla sinistra pesca Thorsby dall'altra parte ma il suo colpo di testa finisce sul lato

90' - Concessi 4 minuti di recupero

89' - Occasione per Beltran poi la palla passa ad Infantino che tira ma l'arbitro aveva fermato per fuorigioco

88' - Entra anche Infantino per Bonaventura

87' - Milenkovic ferma una ripartenza del Genoa dopo un fallo n on fischiatosu Sottil ma lo fa fallosamente e becca il giallo!

84' - Continua ad attaccare la Fiorentina nonostante il netto vantaggio.

82' - Triplo cambio per Italiano: escono Mandragora, Kayode e Nzola per Duncan, Dodo e Beltran, all'esordio con i viola.



80' - Bello spunto di Sottil che va via e viene atterrato da Bani, ammonito dopo l'intervento falloso sull'attaccante viola.

75' - Bella giocata di Nzola poi gliela ruba Milenkovic che costringe la difesa in angolo. Sullo sviluppo proprio il serbo va a saltare ma fa fallo su Dragusin.

73' - Riprende il gioco! E al primo pallone toccato Sottil gadagna una punizione.

72' - CAMBIO VIOLA: Sottil per Nico!

71' - Cooling break

66' - Genoa ora pericoloso, con i rossoblù che hanno preso coraggio dal gol. Gudmundsson scambia con Ekuban e alla fine tocca il pallone con il braccio. Punizione per i viola

65' - Nzola ha una buona occasione ben imbeccato da Brekalo, ma il pallone finisce fuori di poco.

60' - La Fiorentina reagisce con kayode che sale spesso e volentieri. Che giocata con il tacco aggira Jagiello ma poi viene fermato in angolo

59' - Gilardino cambia modulo passando al 4-4-2 e toglie Hefti, Badelj e Martin per Ekuban Jagiello e Vasquez.

58' - GOL DEL GENOA! Biraschi riceve da Frendrup sullo sviluppo dell'angolo e tenuto in gioco da Kayode supera Biraghi e infila Terracciano: 1-4

55' - GOL GOL GOOL GOOOL!!! Poker viola con Mandragora!! Bonaventura sontuoso, fa finta di tirare ma lui crossa per Mandragora che di testa la butta dentro

53' - Buon momento della Fiorentina con Biraschi che anticipa Nico poi Biraghi ha un'occasione dall'angolo ma il suo tiro è preda di Martinez.

51'- Il Genoa sale e va al cross di Gudmundsson ma è bravo Kayode a sbrogliare con freddezza e lucidità. Buono finora il suo esordio in A

49' - Fumogeno in campo, gara ferma per qualche secondo.

46' - iniziata la ripresa, si riparrte dallo 0-3.

----------------------------------------------------------------------

La Fiorentina va a riposo a Marassi conducendo per 3 gol a zero. I viola mettono subito la partita in discesa al 5' con il gol di Biraghi e all'11' con Bonaventura. E' un dominio viola con il Genoa che prova a proporsi ma senza creare veri pericoli se non per un tiro di Badelj comunque in fuorigioco. Al 39' tris di Nico che bagna al meglio la maglia numero 10!

45' + 3 - L'ARBITRO FISCHIA LA FINE DEL PRIMO TEMPO! Ultima azione è una svirgolata di Mandragora che tenta malamente il poker

45' +2 - Gudmundsson crossa per Reteguei ma il pallone finisce fuori.

45' - Tre minuti di recupero concessi, con il Genoa che prova a reagire e chiude in attacco

39' - GOL GOL GOOOL GOOOOL!!! Ecco il tris di Nico di testa, su assist di Biraghi dall'angolo!!! Il numero 10 battezza subito al meglio la maglia

38'- Si accende Nzola che cerca l'1 contro 1 ma tira su un avversario e Bonaventura nulla può. Però la Fiorentina trova un angolo

36' - Ancora un'azione pericolosa della Fiorentina ma la palla passa da un viola all'altro senza essere sfruttata per il tris

34' - Biraghi sfrutta male un pallone che gli ha servito Brekalo, alla fine Martinez para senza problemi il suo tiro-cross

33' - Bonaventura commette fallo su Frendrup che stava ripartendo, l'arbitro dà il vantaggio ma quando l'azione finisce ammonisce il viola.

31' - Punizione per il Genoa ma è bravo Kayode a tenere a bada la palla e conquistare una rimessa dal fondo.

26' - L'arbitro concede il cooling break

24' - PERICOLO PER LA VIOLA! L'ex Badelj ad un soffio dal pareggio, palla di poco fuori ma l'arbitro fischia comunque un fuorigioco

23' - Primo ammonito viola! Stesso tipo di fallo di Biraghi su Gudmundsson e stesso provvedimento!

20' - Primo ammonito della gara! Cartellino giallo per Retegui che commette fallo su Milenkovic.

11' - GOL GOL GOOOL GOOOOL!!! La Fiorentina ha raddoppiato con Bonaventura!! E' lui ad iniziare l'azione scambiando con Brekalo, serve Nico che costringe Martinez a salvare sul palo ma Bonaventura non gli lascia scampo!! 2-0 per la Fiorenitna a Marassi

5' - GOL GOL GOOOL GOOOOOL!! Che gol Cristiano Biraghi! Nzola dal centro gli passa un pallone sulla fascia che lui difende da due marcatori poi si accentra e tira mettendo la palla all'incrocio dei pali. Gol bellissimo e Fiorentina in vantaggio a Marassi!!!

3' - Genoa pericolosa con Retegui che non trova un compagno ma un buon calcio d'angolo

2' - Ci prova subito la Fiorentina con Biraghi che mette in mezzo per Nzola, palla spazzata via dalla difesa

1' - PARTITI! La gara tra Genoa e Fiorentina è appena iniziata!! Forza viola!

Si inizia con il minuto di silenzio in memoria di Carlo Mazzone venuto a mancare proprio oggi. Un lungo applauso ha salutato l'ex allenatore viola, decano per quanto riguarda gli allenatori di serie A

Alle 20.45 fischio d'inizio per la prima gara ufficiale della Fiorentina, al "Luigi Ferraris" contro il Genoa dell'ex Gilardino. Firenzeviola.it vi terrà aggiornati con la cronaca in tempo reale della gara, a cura di Luciana Magistrtato. Intanto nel primo undici stagionale scelto da Vincenzo Italiano subito la sorpresa Kayode sulla destra e le novità del mercato Arthur a centrocampo e Nzola terminale offensivo. Prima con il 10 sulle spalle anche per Nico Gonzalez. Nel Genoa giocano l'ex Badelj e il colpo di mercato rossoblù Retegui.

GENOA (3-5-1-1): Martinez, Bani, Biraschi, Dragusin; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Coda, Aramu, Ekuban, Vaszuez, Jagiello, Puscas. All.: Alberto Gilardino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodo, Sottil, Jovic, Beltran, Infantino, Sabiri, Quarta, Duncan, Amrabat, Comuzzo, Parisi, Kokorin. All.: Vincenzo Italiano