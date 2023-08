FRANCHI, Applausi all'ex Venuti all'entrata in campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Grandi applausi all'entrata in campo per il riscaldamento dell'ex di Fiorentina-Lecce, Lorenzo Venuti. Uscito dal tunnel degli spogliatoi in tenuta da allenamento per andare a fare i consueti torelli con chi non scenderà in campo dall'inizio stasera per D'Aversa, l'ex terzino è stato accolto con grande affetto dai presenti al Franchi.