FERRI CORTI AMRABAT-FIORENTINA, L'IMPORTANTE ORA È FINIRE

© foto di Giacomo Morini

Nel Viola park ormai si allena per conto suo, secondo un programma personalizzato, ed è fuori dalle liste delle due competizioni finora iniziate per i viola; la sera dorme in albergo, avendo già lasciato casa. Insomma Sofyan Amrabat ha già in testa il suo futuro lontano da Firenze ed ha rotto con la Fiorentina. Ecco perché in queste ultime ore di mercato la strategia della società è cambiata, nel senso che se fino a questo momento la cifra dei 30 milioni era "la taglia" imprescindibile sul marocchino, ora la priorità è trovare una soluzione sempre soddisfacente per tutti ma che metta fine, in un modo o nell'altro, al matrimonio con il giocatore. Il rapporto è ormai compromesso e questo non giova al gruppo, soprattutto in un momento già delicato come questo.

Dal campionato del mondo in poi qualcosa è scattato nella testa del nazionale marocchino, che ha sempre affidato le sue ambizioni e aspirazioni di giocare in una big internazionale al ct o al fratello a più riprese. Con il mercato che si avvia al gran finale a nessuno serve ormai restare legato ad un'idea di valore, che nessuno a quanto pare vuole pagare e solo Amrabat pare non rendersene conto. Se ne sta rendendo conto invece la società che potrebbe dunque cambiare strategia e richieste pur di chiudere, come detto, la vicenda. Se a gennaio le parti, a mercato chiuso, riuscirono a ricucire i rapporti grazie alle scuse accettate da società, allenatore e gruppo, la strada intrapresa ora da Amrabat sembra quella di non ritorno. Insomma come recita una famosa canzone "l'importante è finire".