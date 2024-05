DAI 32 GOL DI EL KAABI ALL'EX VIOLA JOVETIC, ALLA SCOPERTA DELL'OLYMPIACOS

FirenzeViola.it

© foto di Giulia Borletto

Adesso è ufficiale: l'avversario della Fiorentina nella finale di Conference League, fissata per il 29 maggio ad Atene, sarà l'Olympiacos. Dopo il bel successo per 4-2 a Birmingham, infatti, i greci sono riusciti a vincere anche la gara di ritorno in casa per 2-0 contro l'Aston Villa.

IL PERCORSO EUROPEO - Un percorso europeo davvero importante per gli uomini di José Luis Mendilibar che, dopo essere retrocessi dall'Europa League in un girone con Friburgo, West Ham e Backa Topola, in Conference League sono riusciti a collezionare solo importanti successi. Nel turno playoff, infatti, l'Olympiacos è riuscito a battere 1-0 sia all'andata che al ritorno il Ferencvaros, squadra che i viola hanno sfidato durante i gironi. Agli ottavi di finale, poi, è arrivato il successo contro il Maccabi Tel Aviv, per poi battere il Fenerbahce e da ultimo proprio i favoriti del torneo: l'Aston Villa.

IN CAMPIONATO - Per quanto riguarda il campionato, invece, i risultati sono leggermente meno entusiasmanti. Al momento i greci si trovano alla terza posizione dietro a PAOK Salonicco e AEK Atene, squadra che, tra l'altro, offrirà il proprio stadio per la finale. Per la fine della stagione greca, però, mancano ancora due partite e la questione scudetto è tutta aperta, con i biancorossi che devono ancora sfidare l'AEK e il Panathinaikos.

ROSA - In una rosa fatta per lo più di giocatori in prestito, i nomi di punta sono i portoghesi David Carmo, centrale di difesa classe '99 e di proprietà del Porto, e Daniel Podence, esterno offensivo del Wolverhampton. Il giocatore più forte resta Ayoub El Kaabi, autore di cinque gol solamente nelle due semifinali contro l'Aston Villa e ben 32 stagionali. Da segnalare la presenza nel Pireo anche di André Horta, centrocampista che la Fiorentina si trovò di fronte in entrambe le gare contro il Braga dello scorso anno, oltre a quella, soprattutto, del grande ex Stevan Jovetic.

MISTER - Il tecnico dell'Olympiacos è José Luis Mendilibar. Allenatore spagnolo che ha iniziato ad allenare i greci da poco tempo, per l'esattezza dall'11 febbraio 2024 dopo aver collezionato diverse panchine spagnole come Athletic Bilbao, Real Valladolid, Osasuna, Levante, Eibar, Alaves e da ultimo Siviglia, con cui il mister ha vinto lo scorso anno l'Europa League contro la Roma, assicurandosi la competizione ai rigori nella finale di Budapest.