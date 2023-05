COMMISSO-DE LAURENTIIS, COSÌ VICINI MA COSÌ LONTANI

Sono giorni in cui lo Scudetto del Napoli ha cambiato la geopolitica del calcio in Italia, togliendo il titolo ad un club strisciato e dimostrando come, anche con i conti in regola, si possa comunque fare calcio. A Firenze si sprecano le similitudini con il "modello Napoli", tra chi sottolinea come in questo momento sia più semplice per la Fiorentina puntare ad un "modello Atalanta" o "modello Lazio" e chi invece vede nella rincorsa al successo del club di De Laurentiis la strada tracciata che dovrebbe seguire anche la Fiorentina. Come in quasi tutto, ci sono differenze e somiglianze sia tra le due presidenze che tra i due club, andiamo a vedere quali.

Il bacino - Il Napoli può contare su una marea di tifosi in tutto il mondo, subito dietro a Juventus, Milan e Inter: sono 2,6 milioni i tifosi partenopei stimati in giro per il globo (fonte: Gazzetta dello Sport), decisamente superiori ai 600mila tifosi della Fiorentina. D'altro canto c'è anche il merchandising di un club che - grazie probabilmente anche al mondo dal quale viene il suo presidente - ha investito tanto negli ultimi anni, basti pensare alla quantità di magliette create ad hoc durante il campionato. Se però dal punto di vista dei tifosi per la Fiorentina è difficile poter raggiungere il Napoli, non è così impossibile poter incidere sul marketing alla stessa maniera. È il processo iniziato dalla nuova proprietà americana, i cui frutti però si potranno vedere solo negli anni a venire.

La storia sportiva - Dall'altra parte c'è però la storia dei risultati positivi dei due club. Perché se va sottolineato in ogni maniera che questo ciclo del Napoli parte 20 anni fa mentre quello attuale della Fiorentina ha "appena" quattro anni, va anche detto che la Fiorentina è quinta in Serie A nella classifica perpetua di punti fatti in Serie A, con 3439 punti fatti nella sua storia. Decisamente più incisiva rispetto al Napoli che è settimo con 3191 punti. Poi c'è il palmares, che per i partenopei vede ora tre scudetti, sei Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Coppa UEFA a livello internazionale. Simile alla Fiorentina che è ferma sì a due Scudetti, ma può contare su sei Coppe Italia, una Supercoppa, una Coppa delle Coppe e una finale di Coppa dei Campioni.

I due presidenti - Infine c'è il rapporto Commisso-De Laurentiis, certificato dal messaggio scritto dal numero 1 viola appena dopo la conquista dello Scudetto e rilanciato dallo stesso DeLa sui suoi account social. Segno del legame che li unisce non solo per la condivisione di intenti sul meridione ma in generale nella politica nel pallone. Napoli e Fiorentina sono due tra i pochi club che rispettano i limiti finanziari e negli anni a venire potrebbero creare un sodalizio che porterebbe davvero ad un definitivo cambio di potere negli uffici della Lega. Molto difficile che accada, ma un'occasione come questa è sicuramente un possibile trampolino.