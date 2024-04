BIRAGHI, Verso la panchina ma numeri show col Genoa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante tutte le probabili formazioni pubblicate questa mattina dalla carta stampata diano Fabiano Parisi in netto vantaggio rispetto a Cristiano Biraghi per la sfida di questa sera tra la Fiorentina e il Genoa, c'è un aspetto curioso che riguarda il terzino viola e la formazione rossoblù: come fa sapere il portale della Lega di Serie A, il capitano viola ha preso parte a sei gol in Serie A contro il Genoa (tre reti e tre assist), almeno il doppio rispetto a quanto fatto contro qualsiasi altra avversaria nel torneo.

Tra queste partecipazioni, inoltre, è presente l’ultima marcatura del difensore della Fiorentina nella competizione, nella gara d’andata di questo campionato, il 19 agosto 2023, terminata 4-1 per la formazione di Italiano.