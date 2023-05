BASILEA, Che rimonte sui viola: con ieri è la 3° di fila

FirenzeViola.it

Quella di ieri subita al Franchi non è stata l'unica rimonta che il Basilea ha portato a termine al cospetto della Fiorentina: come spiegato in un focus di Firenzeviola.it molto letto oggi, quella di giovedì è stata l’ennesima rimonta che la formazione viola è costretta a subire contro gli elvetici. Anche nel 2015, infatti, nei due e unici precedenti, la Fiorentina, allora allenata da Paulo Sousa, aveva subito due rimonte. La prima, nella gara di andata del girone, sempre al Franchi, i viola erano riusciti ad andare in vantaggio con Kalinic dopo pochi minuti ma poi, anche a causa dell’espulsione del capitano Gonzalo Rodriguez, persero 2-1. Al ritorno, invece, in terra svizzera, dopo la doppietta di Bernardeschi il Basilea riuscì a riagguantare il risultato pareggiando 2-2.