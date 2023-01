AMRABAT, Chi potrebbe valorizzarlo è Tameze

Continua a tenere banco in casa viola il futuro di Amrabat. "A meno di offerte irrinunciabili, nessuna cessione è contemplata" pare essere l’antifona. E, in effetti, una conferma potrebbe arrivare dalle strategie in entrata a gennaio. L’indizio riconduce proprio a chi, il classe ’96, potrebbe valorizzarlo affiancandolo a centrocampo. Si tratta di Adrien Tameze, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe tornato prepotentemente nel mirino della Fiorentina. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.