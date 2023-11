VIOLA CLUB, Proseguono iniziative per alluvionati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Proseguono le iniziative dei viola club che continuano a raccogliere materiale ed anche cibo visto che molti si trovano in condizioni critiche, con case ancora allegate. Ecco il post dell'Asc Solo Viola: "Ci sono molte zone ancora sotto un metro d’acqua, servono quindi anche generi alimentari.

Per chi è in zona Firenze, presso il Circolo MCL "Il Gorinello" in via del Santo 3 a Campi Bisenzio stanno raccogliendo e distribuendo cibo.

Domani mattina dal VALDARNO parte un altro carico, per chi volesse venire a dare una mano la partenza è alle ore 9:00 ritrovo presso la Nuovauto a Terranuova B.ni, muniti di pale, stivali e sacchi neri.

Oggi pomeriggio presso NUOVAUTO a Terranuova dalle 16 alle 19 potete continuare a portare il materiale, in particolare PALE, STIVALI e a questo punto anche GENERI ALIMENTARI".