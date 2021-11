VIDEO, Le emozioni dell'ultimo Empoli-Fiorentina

Finì con un successo dell'Empoli per 1-0 (che però, a fine anno, non riuscì a salvare gli azzurri dalla retrocessione in Serie B) l'ultimo derby dell'Arno giocato al Castellani tra gli azzurri e la Fiorentina. A decidere la partita in favore della squadra già allora allenata da Andreazzoli (sulla panchina dei viola c'era Montella, dopo le dimissioni poche settimane prima di Pioli) fu un gol di Diego Farias nel secondo tempo. La partita fu disputata il 5 maggio 2019. Ecco il tabellino della partita e il video con le azioni salienti del match:

Empoli-Fiorentina 1-0

Marcatori: 9’ s.t. Farias

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Krunic (45’ s.t. Ucan), Bennacer, Traore, Pajac; Farias (29’ s.t Acquah), Caputo. All. Andreazzoli.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella (41’ s.t. Gerson), Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Mirallas (15’ s.t. Chiesa), Simeone, Muriel (22’ s.t. Vlahovic). All. Montella.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: 21’ p.t. Edimilson (F), 23’ p.t. Pajac (E), 19’ s.t. Bennacer (E), 33’ s.t. Di Lorenzo (E)

Espulso: 51’ Veretout (F)