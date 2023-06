UJFALUSI, Stasera la Fiorentina deve giocare calma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore viola Ujfalusi ha parlato nel prepartita tra Fiorentina e West Ham ai microfoni di Sky: "Il calcio inglese è più alto, la fiorentina sovra stare attenta, anche dai calci d'angolo e piazzati sono pericolosi".

Nel caso finisse bene lei andrà a Firenze?

"Prima di andare a Firenze, devo andare ad Istanbul"

Il difensore finisce dicendo:

"Non so quanti giocatori hanno giocato una finale nella loro carriera. Devono cercare di giocare con calma evitando errori. In fase offensiva siamo bravi, dovremmo fare gol".