UFFICIALE, Ferrarini passa in prestito al Modena

Come anticipato da Firenzeviola.it, il terzino Gabriele Ferrarini va in prestito sei mesi al Modena, in Serie B. Il calciatore era passato in estate al Monza con la stessa formula. Di seguito il comunicato del club brianzolo.

AC Monza comunica che Gabriele Ferrarini terminerà la stagione in prestito al @ModenaFC_1912 con il consenso di @acffiorentina



Un affettuoso augurio a Gabriele per la sua nuova avventura. pic.twitter.com/g0dh0Ag1Nj — AC Monza (@ACMonza) January 31, 2023