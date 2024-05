TUDOR, Noi in ritardo su Viola, Roma e Dea? Niente paragoni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sta perdendo terreno con le squadre che fanno bene in Europa come Atalanta, Roma e Fiorentina? È una delle domande poste oggi a Igor Tudor in conferenza stampa, alla vigilia del match dei biancocelesti contro l'Empoli. Il tecnico della Lazio ha risposto così: "Sono concentrato nella mia vita da allenatore e da uomo sempre sul presente, non faccio paragoni con le altre e fare programmazioni non mi appartiene, non penso che porti a niente. Devi crescere giorno per giorno, è una sfida con te stesso come calciatore e come uomo.

Se si migliora allora si raggiunge l'obiettivo, se sei bravo nel tuo lavoro si va avanti, poi si vede dove ti porta quel lavoro. Meno guardi gli altri nella vita e meglio è, si vive meglio e puoi concentrarti più su te stesso".