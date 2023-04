TARE, Uscire dall'Europa non è stata una scelta

FirenzeViola.it

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro lo Spezia, tornando anche sull'eliminazione dalla Conference League: "Uscire dall'Europa non è stata una scelta: quando faremo le analisi, potremo anche capire i motivi per cui siamo usciti sia dall'Europa League che dalla Conference League. Non è facile gestire una stagione in cui si gioca ogni tre giorni e non è facile preparare le partite. Raggiungendo obiettivi importanti, poi c'è la possibilità di programmare in maniera ancora più importante: dobbiamo proseguire su questa strada".