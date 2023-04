TACCHINARDI, Cabral adesso più efficace di Vlahovic

FirenzeViola.it

Intervenuto poco fa a TMW Radio, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha risposto ad una domanda su Arthur Cabral, Dusan Vlahovic e Tammy Abraham, tre attaccanti che stanno vivendo momenti molto diversi tra loro.



Cabral, Abraham e Vlahovic, come li mette in ordine oggi?

"Se vengo da Marte metto Valhovic, Abraham e Cabral, ma Roma e Juventus giocano in realtà un altro tipo di calcio e la Fiorentina esalta Cabral, che è più efficace ora. Alla fine però Vlahovic è più forte e mi piace Abraham. Vlahovic oggi paga la poca voglia della Juventus di osare in attacco".