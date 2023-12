STRAMACCIONI, Ecco cosa gridava Italiano nel finale

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli studi DAZN per commentare Roma-Fiorentina, Andrea Stramaccioni ha sintetizzato così il suo pensiero su chi deve essere più soddisfatto: "Per come si è svolta la gara, per la Roma è un punto d'oro perché resta quarta. Ho la sensazione che sia più la Fiorentina ad aver perso un'occasione perché aveva schiacciato i giallorossi e nel finale Italiano gridava in continuazione: 'Sono in nove!'".