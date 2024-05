SPALLETTI, Pioli ha spessore. Mi è piaciuto molto il Bologna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista concessa oggi al Corriere della Sera, il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato anche di Stefano Pioli. ex tecnico viola e in uscita dal Milan: "Pioli è un ottimo allenatore e soprattutto uomo con grandi qualità umane, ha spessore. Ha fatto bene al Milan in questi tre anni. Nelle dinamiche interne non entro".

Sulla Nazionale: “Quella Azzurra è la maglia più bella e più importante del mondo, la prima pelle per un calciatore. Bisogna indossarla con orgoglio e convinzione. Con dignità e umanità. Nella nostra Nazionale tutti devono essere sullo stesso piano, che nessuno si senta potente. Partiamo tutti dalle sconfitte passate, sono quelle che formano”.

Sulla stagione: “Chi mi è piaciuto di più? A parte l’Inter che ha vinto meritatamente lo scudetto, il Bologna. Mi riporta al Napoli. Bel gioco e nel gruppo si respira amicizia, fratellanza. È così che si vince, anche. Cosa è successo al Napoli? Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in cinque anni. Come si fa in pochi mesi ad assimilare tante cose da uomini che hanno metodi e caratteri diversi. I giocatori, talvolta, devono essere confortati, convinti di essere forti. Basta un nulla per demotivarsi”.