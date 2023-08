SPAGNA, Rubiales a sorpresa: "Io non mi dimetto"

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

Luis Rubiales non si dimette. Il presidente della RFEF, la Federazione Femminile Spagnola di calcio, ha appena comunicato la volontà di non dimettersi, a differenza di quanto riportato nelle ultime ore da tutti i media spagnoli: "È arrivato il momento di dire qualcosa. Credete che quel bacio consensuale sia un motivo valido per la caccia che mi stanno dando? È così grave da farmene andare? Io non mi dimetto, io non mi dimetto, io non mi dimetto!", ha dichiarato il numero uno della Federcalcio spagnola in conferenza stampa.