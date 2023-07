SKY, Viola defilata per Hien, gli obiettivi sono altri

FirenzeViola.it

Dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio arrivano aggiornamenti sui possibili movimenti di calciomercato in entrata da parte della Fiorentina. In particolare per il reparto della difesa. Hien dell'Hellas Verona è sempre seguito, ma la pista si è raffreddata molto (Torino in pole). Il primo nome per la difesa resta quello di Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Se questa operazione non dovesse andare in porto, il secondo nome della lista è quello di Murillo, difensore centrale classe 2002 del Corinthians, di nazionalità brasiliana.