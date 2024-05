SIND. BRUGES, Attenzione ai tifosi viola: gara rischio alto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In vista della gara di ritorno in Belgio, le autorità di Bruges hanno adottato misure di sicurezza per Club Brugge-Fiorentina. Dopo il caos creato dei tifosi del PAOK, il sindaco della città, Dirk De Fauw, vuole prendere le giuste prevenzioni, si legge da Bruges. "Questa partita è considerata una partita di calcio ad alto rischio", ha detto Dirk De Fauw a Nieuwsblad giovedì.

"Dobbiamo aspettarci una chiara presenza nelle strade. La Fiorentina è nota per i suoi tifosi che amano distinguersi nella città che stanno visitando. Chiediamo a tutti i commercianti del centro di essere particolarmente vigili quel giorno".