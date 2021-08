SIMY, Accordo Salernitana-Crotone. Decide lui, ACF...

TuttoSalernitana riporta come Salernitana e Crotone abbiano avuto un altro confronto telefonico nel primo pomeriggio. In questo momento ci sarebbe un accordo di massima tra le due dirigenze, sulla base di un pagamento in tre parti: 2 milioni subito, 2 il mese successivo e un bonus di circa 700mila euro in base al raggiungimento di determinati obiettivi. In questo momento manca solo la firma del calciatore che ha preso 48 ore di tempo prima di dare una risposta definitiva alla Salernitana.

La richiesta iniziale è di un milione di euro a stagione, la Salernitana offre quattro anni a 750mila più bonus in caso di salvezza e doppia cifra. Fabiani, attualmente a Salerno e in riunione con i suoi più stretti collaboratori, ha fatto tutto quello che il Crotone aveva chiesto mostrando garanzie di ogni genere.

L'agente di Simy è atteso in Calabria domani mattina per fare il punto della situazione, per ora non c'è il rilancio della Fiorentina mentre resta valida la pista Udine. Entro il fine settimana è attesa la decisione finale: se per domenica ci saranno ulteriori rinvii e tentennamenti, gli accordi già preconfezionati potrebbero essere definitivamente stracciati. L'affondo ulteriore c'è stato, dunque. Ora non resta che incrociare le dita.