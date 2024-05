SERIE B, Amatucci & Co. cercano la salvezza. Le altre...

Fonte: a cura di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Stanno per prendere il via le gare di Serie B di questa 38esima e ultima giornata di campionato. Fischio di inizio su tutti i campi alle ore 20:30. Da monitorare, soprattutto, i match tra Como e Consenza e tra Spezia e Venezia. I lombardi, infatti, al momento sono al secondo posto a quota 72 punti, seguiti dai veneti a quota 70. Se le due squadre arrivassero a pari punti, però, a salire diretto in Serie A sarebbe il Venezia, che ha dalla sua gli scontri diretti.

L'altra situazione in bilico riguarda chi farà compagnia a Lecco e Feralipsalò e retrocederà in modo diretto, chi invece si giocherà la categoria con il Playout e chi, infine, si salverà. Al momento la situazione vede Spezia a 41 punti (salvo), Ternana a 40 punti e Bari 38 punti (entrambe in zona Playout) e Ascoli sempre a 38 punti (zona retrocessione diretta). Come detto, però, lo Spezia avrà il difficile scontro con il Venezia, mentre la Ternana sarà impegnata sul campo della Feralpi già retrocessa. Queste le partite in programma:

Sudtirol-Palermo

Spezia-Venezia

Reggiana-Parma

Lecco-Modena

Feralpisalò-Ternana

Cremonese-Cittadella

Como-Cosenza

Catanzaro-Sampdoria

Ascoli-Pisa

Bari-Brescia