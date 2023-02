SERIE A, Emozioni al Castellani: Empoli-Spezia 2-2

Si è concluso in questi minuti il match tra Empoli-Spezia, ricco di emozioni e cartellini. Al termine della prima metà di gioco i liguri erano avanti 0-2, con i toscani in 10 per l'espulsione di Parisi. Nel secondo tempo arriva l'espulsione di Esposito per lo Spezia e l'Empoli ribalta il risultato con i gol di Cambiaghi prima e Vignato negli ultimi minuti.