SEMPLICI, Nzola soffre il fatto di non sentirsi indispensabile

Nonostante il rigore realizzato nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, M'Bala Nzola rimane comunque una delle delusioni di questa prima parte di stagione della Fiorentina. Dell'attaccante angolano ha parlato Leonardo Semplici, suo allenatore ai tempi di La Spezia: "M'Bala ha avuto difficoltà ed è innegabile, ma lo conosco e so che ha i mezzi per uscire da questa situazione. Mi auguro per lui e per la Fiorentina che possa invertire la rotta.

Certo è che giocare con lo Spezia non è la stessa cosa rispetto a giocare con la Fiorentina e credo abbia sofferto il fatto che a Firenze non è così indispensabile come invece era in Liguria. A Firenze puoi essere uno dei tanti e c'è concorrenza".