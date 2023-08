SABIRI, Due sondaggi: lo vogliono Salernitana e Frosinone

Su Abdelhamid Sabiri continuano ad essere accesi i riflettori dei club di Serie A. Come riporta TMW, alla Fiorentina sono arrivati due altri sondaggi per capire la fattibilità dell'affare: Salernitana e Frosinone hanno chiesto informazioni al club gigliato per capire la disponibilità a prelevare il giocatore in prestito. Joe Barone prima della partita di Vienna però ha spiegato come la società viola ha preso l'ex Sampdoria per farlo giocare e non sembra avere intenzione di privarsene per ora. Lo riporta TMW.