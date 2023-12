QUIANTELLA, Oggi il via libera per il Viola Parking

FirenzeViola.it

Se sul fronte stadio rimane ancora tutto fermo, si continua a lavorare nei pressi del Viola Park: come riporta il sito QuiAntella, oggi il comune di Bagno a Ripoli darà l'ok al Viola Parking, l'area temporanea di sosta da 490 posti auto adiacente al nuovo centro sportivo della Fiorentina.

Tuttavia, sottolinea QuiAntella, quello di oggi non sarà questo l’ultimo atto: è previsto che il progetto venga riesaminato dalla Commissione paesaggio, che ha indicato alcune prescrizioni, e che successivamente ottenga l’approvazione della Soprintendenza (che sembra orientata positivamente). L’approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale è, però, l’atto fondamentale.

Scrive QuiAntella: "Tra Comune di Bagno a Ripoli e Fiorentina sarà firmata una apposita “Convenzione per l’uso temporaneo di un’area di sosta a servizio del centro sportivo”. La norma prevede che gli usi temporanei siano finalizzati a “attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione”. Nella convenzione l’area viene definita “porzione rurale di terreno non aziendale intercluso nell’ambito urbano, attualmente inutilizzato e scarsamente appetibile per l’attività agricola per dimensioni contenute e ubicazione”.

“Lo scopo – ha spiegato l’architetto Gandolfo – è favorire le attività del centro sportivo e mitigare l’impatto di simili attività sulla viabilità locale, in attesa della linea tramviaria”.

In chiusura, c'è da riportare anche come sia stata bocciata la richiesta della Fiorentina di poter portare a capienza piena (3mila spettatori) lo stadio Curva Fiesole (interno al Viola Park). Il Comune ha sentenziato che fino a quando non entrerà in servizio la tramvia, la capienza massima si fermerà a 2mila spettatori.