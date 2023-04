QUI ATALANTA, Possibile tridente Boga-Hojlund-Zapata

FirenzeViola.it

TMW dà le ultime sull'Atalanta ad un giorno dalla sfida contro la Fiorentina. Gasperini ritrova Toloi dopo la squalifica, il centrale italo-brasiliano andrà a comporre il reparto difensivo insieme a Palomino e Scalvini, con Musso tra i pali. Da valutare Koopmeiners e Pasalic, i due sono in dubbio per il monday night ma verranno valutati nelle prossime ore: De Roon ed Ederson si piazzeranno a centrocampo, con Zappacosta e Maehle a completare il reparto. In attacco non mancano le alternative, anche se il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Ademola Lookman a causa di un problema muscolare al bicipite femorale destro: Boga può partire dalla trequarti con Hojlund e Zapata a completare il reparto.