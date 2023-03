INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MARIN-FIORENTINA, SI ACCENDE LA PISTA: IL PUNTO Razvan Marin-Fiorentina, si accende la pista di mercato. Il giocatore rumeno, non pienamente soddisfatto della sua esperienza ad Empoli, starebbe spingendo con il suo entourage per cercare una nuova sistemazione in vista dell’estate e, secondo quanto raccolto da... Razvan Marin-Fiorentina, si accende la pista di mercato. Il giocatore rumeno, non pienamente soddisfatto della sua esperienza ad Empoli, starebbe spingendo con il suo entourage per cercare una nuova sistemazione in vista dell’estate e, secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA La Fiorentina torna in campo per iniziare la preparazione in vista del match di Conference League in programma giovedì contro il Sivasspor. L'allenamento di oggi, al centro sportivo "Davide Astori", è previsto alle ore 15:00. La Fiorentina torna in campo per iniziare la preparazione in vista del match di Conference League in programma giovedì contro il Sivasspor. L'allenamento di oggi, al centro sportivo "Davide Astori", è previsto alle ore 15:00. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 marzo 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi