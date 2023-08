PIOLI, Vorrei il mercato finisse. In attacco siamo completi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli in conferenza parla anche di mercato, a cominciare dalle voci su Lukaku: "Da allenatore preferirei che il mercato finisse prima di inizio campionato, non capisco perché non si trovi una soluzione migliore in questi termini. Al momento sono concentrato sulla partita, ho un club alle spalle talmente organizzato che saprà cogliere le opportunità migliori". E sull'attacco ha aggiunto: "In questo momento Giroud sta bene, Colombo sta bene, può farlo Okafor. Siamo completi".