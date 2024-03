PERCASSI, Liverpool? Sarà un piacere sfidare i più forti

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' dopo il sorteggio di Nyon. Ai quarti di Europa League la Dea affronterà il Liverpool, grande favorito per la vittoria finale: "Non è stato un sorteggio fortunato, ma al tempo stesso abbiamo il piacere di giocare contro i più forti. Sarà per Bergamo, per la sua tifoseria e per la nostra città un piacere ospitare uno dei più grandi club al mondo. C'è grande orgoglio".

Quanto è stato complicato costruire un progetto come quello dell'Atalanta?

"Bergamo è una città famose per la costruzioni e tutte le cose si costruiscono un passo alla volta. Per noi giocare col Liverpool è qualcosa di straordinario, che noi tifosi dell'Atalanta abbiamo sempre sognato. Andare ad Anfield con lo stadio pieno sarà qualcosa di straordinario, dobbiamo viverla come un'altra pagina storica per il nostro club. Ciò che stiamo facendo è un qualcosa dal grande valore".