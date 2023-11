PECCI, Viola in piena fiducia però va a corrente alterna

FirenzeViola.it

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Eraldo Pecci. Ecco le sue parole:

Tra Atalanta e Fiorentina quale l'ostacolo maggiore per Inter e Juventus?

"Dipende dalla giornata in cui si trovano le due. La Fiorentina è in piena fiducia, ma alterna giornate incredibili ad altre meno. Sono due squadre che possono batterti, quindi rischiano entrambe".