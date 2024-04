OBIETTIVI, Emery su Zaniolo: "Lo vedo cambiato"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei protagonisti dello 0-2 che l'Aston Villa ha rifilato all'Arsenal all'Emirates Stadium è stato l'obiettivo di Fiorentina e Napoli Nicolò Zaniolo. Per questo motivo, il tecnico dei Villains Unay Emery ha elogiato l'ex Roma nella conferenza del post partita: "Sono felicissimo per lui. All'inizio della stagione è stata dura per lui e l'impatto non è stato semplice, ma da un paio di mesi qualcosa è cambiato. Ora è concentrato di più e meglio rispetto a prima, si allena di più e in modo migliore, cercando di aiutare la squadra in ogni partita sia che giochi 10, 20, 30, 45 o 60 minuti.

E contro l'Arsenal lo si è visto chiaramente. Abbiamo bisogno di lui, gliel'ho detto tempo fa e nell'ultima sfida lo si è visto. Da qui a fine stagione abbiamo bisogno di questi giocatori al meglio".