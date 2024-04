NAPOLI, Per la difesa piacciono Todibo e Martinez Quarta

FirenzeViola.it

In attesa di capire chi sarà l'allenatore chiamato a raccogliere l'eredità di Calzona e a riportare ai recenti fasti il Napoli, la squadra mercato pensa a rinforzare la squadra anche in difesa. I nomi sulla scrivania del patron De Laurentiis e dei suoi collaboratori sono tanti, oggi il Corriere dello Sport evidenzia Lucas Martinez Quarta, 27 anni, della Fiorentina, ma anche lo spagnolo Mario Hermoso, 28 anni, in uscita a zero dall’Atletico (alte, però, le pretese).

E ancora: Jean-Clair Todibo, 24 anni, francese del Nizza già inseguito in passato più volte. L'investimento top potrebbe essere fatto per Alessandro Buongiorno, 24 anni, centrale del Torino già cercato in inverno che ha messo insieme un gruppetto di pretendenti difficili da battere: Inter, Milan, Napoli.