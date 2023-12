MILENKOVIC, Obiettivo raggiunto. Ringraziamo i tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club gigliato, spendendo qualche parola sulla gara di stasera. Queste le sue dichiarazioni: “Rispetto all’anno scorso siamo arrivati primi nel girone. Era il nostro unico obiettivo e lo abbiamo portato a casa. Abbiamo fatto una bella partita”.

Sull’ambiente: “Venire a giocare qua non è mai facile. Anche loro volevano vincere, era una gara combattuta. Siamo contenti cosi”.

Un orgoglio portare la fascia da capitano: “Si, è sempre un orgoglio avere la fascia da capitano di questo splendido club. È un onore. Ringrazio questi bellissimi tifosi che sono venuti qua oggi a dare un grandissimo sostegno, non siamo mai soli, loro sono sempre al nostro fianco”.

Dà sempre il massimo per questa maglia: “Cerco sempre di dare il massimo. Ogni partita c’è sempre tensione. L’obiettivo di oggi era importante per evitare due partite a febbraio. Ringraziamo ancora i tifosi, è un regalo anche per loro. Speriamo di poter fare tanti altri viaggi in Europa”.

Sulla gara contro il Verona: “Stasera ci godiamo questo primo posto, ma domenica ci aspetta la gara contro il Verona. Dobbiamo voltare subito pagina, sarà molto importante per la nostra classifica”.