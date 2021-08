MILAN, Pellegri: "Convincerò il club a riscattarmi"

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Arrivo al Milan con la voglia di riscattarmi, voglio ripagare la fiducia della società. Il mio obiettivo è convincere il club a riscattarmi, voglio restare in questa grande società. In passato sono stato sfortunato ma ora penso solo a cose positive": sono i propositi di Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Milan in prestito dal Monaco con diritto di riscatto a 6 milioni di euro, raccontati oggi durante la conferenza stampa di presentazione. Pellegri, reduce dall'esperienza francese, costellata da tanti infortuni, il giovane attaccante è pronto a dimostrare il suo valore. "E' stato comunque formativo. Rifarei l'esperienza al Monaco ma ora voglio meritarmi il riscatto", spiega Pellegri pronto ad imparare il possibile da Ibrahimovic: "Conoscerlo è stata un'esperienza magnifica. E' il mio idolo da quando sono piccolo, quando gli ho dato il cinque ieri è stato stupendo. Pioli mi ha detto che si aspetta giocatori con determinazione, voglia di lavorare e che siano disposti ad aiutare la squadra. Io darò il massimo". (ANSA).